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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
09:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Главный тренер «Интера» прокомментировал чемпионство в Серии А

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Миланом» (2:1) в матче 33-го тура Серии А. Об этом сообщает ANSA.

Милан
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

После этой победы «Интер» в 20-й раз стал чемпионом Италии, завоевав титул за пять туров до окончания чемпионата. Благодаря этому успеху «нерадзурри» получили право нанести на клубную эмблему вторую звезду.

«Прекрасный вечер. Особенно счастливым меня делает страсть болельщиков. Шесть трофеев и финал Лиги чемпионов за три года — трудно было представить, что все сложится так. Нужно отдать должное игрокам. Особенно запомнится тот факт, что мы сделали это в дерби, но нужно отдать должное “Милану”, который бился до конца, играя под серьезным психологическим давлением. Это сильный соперник, который и в дальнейшим будет таковым», — сказал Индзаги.

После 33-х туров «Интер» имеет в своем активе 86 очков. Подопечные Индзаги оторвались от ближайшего преследователя в лице «Милана» на 17 очков. Кроме того, «Интер» одержал шестую победу подряд над «Миланом», повторив рекордную победную серию в истории миланского дерби.

Следующий матч «Интер» проведет в субботу, 27 апреля, дома против «Торино».

Во время загрузки произошла ошибка.
Милан
1:2
Первый тайм: 0:1
Интер
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