Моуринью назвал матч, который изменил направление его карьеры
Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о матче, который изменил его карьеру.
Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о матче, который изменил его карьеру.
«Порту» в сезоне-2003/04 под руководством Моуринью обыграл «Манчестер Юнайтед» в ⅛ финала Лиги чемпионов со счетом 3:2, а впоследствии и выиграл трофей. В решающем матче команда из Португалии выиграла «Монако» со счетом 3:0.
«За свою карьеру у меня было так много странных празднований, но именно это событие, вероятно, изменило направление моей карьеры. На днях я столкнулся на улице с каким-то парнем, который говорил: “Когда же у нас в Португалии снова будет такое?” Я сказал ему, что мы можем выиграть Евро через пару месяцев, потому что у нас невероятная национальная команда — лучшая за всю историю. Но с клубом, который снова выиграет Лигу чемпионов в Португалии? Посмотрим, сможем ли мы это сделать в ближайшие 20 лет», — приводит слова Моуринью The Telegraph.
После победного гола в матче с «МЮ» Моуринью исполнил свое известное празднование, пробежав к команде до углового флажка.
Ранее Моуринью назвал клуб, за который будет болеть в Лиге чемпионов.
«Мне бы хотелось, чтобы Лигу чемпионов выиграл “Реал Мадрид”. Клуб и Карло Анчелотти этого заслуживают», — приводит слова Моуринью Madrid Xtra в одной из соцсетей.
В ½ финала Лиги чемпионов сезона-2023/24 «ПСЖ» сыграет против дортмундской «Боруссии», а «Бавария» поборется за выход в финал с мадридским «Реалом». Первые матчи пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая. Финал состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.