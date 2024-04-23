Моуринью назвал матч, который изменил направление его карьеры

«За свою карьеру у меня было так много странных празднований, но именно это событие, вероятно, изменило направление моей карьеры. На днях я столкнулся на улице с каким-то парнем, который говорил: “Когда же у нас в Португалии снова будет такое?” Я сказал ему, что мы можем выиграть Евро через пару месяцев, потому что у нас невероятная национальная команда — лучшая за всю историю. Но с клубом, который снова выиграет Лигу чемпионов в Португалии? Посмотрим, сможем ли мы это сделать в ближайшие 20 лет», — приводит слова Моуринью The Telegraph.