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15:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-тренер «Спартака» Эмери продлил контракт с «Астон Виллой»

Унаи Эмери продлил контракт с «Астон Виллой» до 2027 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.

Астон ВиллаЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Прежний контракт испанского специалиста истекал в 2026 году. Также по информации The Athletic, руководство клуба и Эмери сядут за стол переговоров летом, чтобы обсудить еще более долгосрочное продление соглашения.

Ранее СМИ сообщали, что «Бавария» рассматривает кандидатуру Эмери на пост главного тренера. Сейчас мюнхенскую «Баварию» возглавляет Томас Тухель, в феврале объявивший об уходе из клуба по окончании сезона-2023/24.

52-летний Унаи Эмери возглавляет английскую «Астон Виллу» с 2022 года. В 2012 году испанец работал в московском «Спартаке», также Эмери возглавлял клубы Ла Лиги — «Альмерию», «Валенсию», «Севилью», «Вильярреал», а также французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал». В качестве тренера он является четырехкратным победителем Лиги Европы и чемпионом Франции.

«Астон Вилла» занимает четвертое место в текущем сезоне чемпионата Англии с 66 очками. В ближайшем матче 35-го тура АПЛ команда Эмери на своем поле примет «Челси».

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