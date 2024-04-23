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15:47 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Лунин отклонил предложение «Реала» о продлении контракта

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин перешел в клуб из Мадрида в 2018 году.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Как сообщает испанский портал TodoFichajes, украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин отклонил предложение испанского футбольного клуба о продлении контракта.

«Реал» предложил украинцу соглашение на улучшенных условиях, однако голкипер не знает, какую роль он будет играть в команде в будущем, и не хочет оставаться в тени бельгийца Тибо Куртуа, который пропускает нынешний сезон из-за травмы.

Согласно источнику, «Манчестер Юнайтед» готов предложить Лунину условия, значительно превосходящие предложение «Реала», а также пообещать украинцу роль первого номера в воротах команды. Нынешний основной голкипер «красных дьяволов» Андре Онана часто критикуется специалистами и болельщиками. Его уход из клуба по окончании сезона, по данным СМИ, уже решенный вопрос.

Контракт Лунина с королевским клубом истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 25-летний голкипер принял участие в 28 матчах «Реала» во всех турнирах и пропустил 25 мячей, проведя 12 игр на ноль.

Лунин стал игроком «Реала» в 2018 году, когда состоялся его переход из луганской «Зари». Также он выступал за «Днепр», «Овьедо», «Леганес» и «Вальядолид».

После 32 матчей Ла Лиги «Реал» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущую на втором месте «Барселону» на 11 очков.

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