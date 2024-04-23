Денис Глушаков — об Армении: Думал, здесь будет деревня и колхоз

Источник: ФК «УРАРТУ»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков в интервью Нобелю Арустамяну признался, с какими ожиданиями ехал в Армению.

«Честно хочу сказать: когда приезжал сюда, думал, что вообще деревня и колхоз какой-то будет. Но когда приехал и увидел Ереван — вообще кайфанул. Город вообще супер. Тепло, люди гостеприимные, сумасшедшая кухня», — заявил 37-летний Глушаков в интервью Нобелю Арустамяну.

Футболист признался, что решение уехать в Ереван далось ему не легко.

«Просто уже не хотелось ехать от семьи никуда. Жена сказала: “Давай, ладно, езжай, вижу, что ты еще хочешь поиграть чуть-чуть, и на этом эпопея закончится твоя”, — добавил Денис.

За ереванский клуб Глушаков провел 10 матчей, отметившись одной результативной передачей. Контракт Дениса с «Урарту» рассчитан до конца нынешнего сезона. «Урарту» — действующий чемпион Армении, однако в нынешнем сезоне после 30 туров занимает лишь четвертое место, уступая лидирующему «Ноа» более 20 очков.

Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак» из Второй Лиги, за который он провел семь матчей. Зимой полузащитник проводил сборы с «Ростовом», однако клуб не стал предлагать ему контракт. Ранее в РПЛ Глушаков выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН». В составе сборной России на счету Глушакова 57 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.