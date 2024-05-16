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09:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Хет-трик Гризманна вывел «Атлетико» в Лигу чемпионов

«Атлетико» на выезде обыграл «Хетафе» (3:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Атлетико
ХетафеЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Все три гола в матче забил нападающий «матрасников» Антуан Гризманн, который отличился на 27-й, 42-й и 51-й минутах. 33-летний француз стал самым возрастным автором хет-трика в истории «Атлетико» с 1950 года. Он довел количество забитых мячей в Ла Лиге до 187, благодаря чему смог подняться на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, опередив Давида Вилью (185) и Сантильяну (186).

Гризманн проводит самый результативный чемпионат с сезона-2017/18. В этом сезоне он сыграл в Ла Лиге 31 матч и забил 16 мячей. Гризманн занимает пятое место в списке лучших бомбардиров турнира.

Благодаря победе над «Хетафе» «Атлетико» гарантировал себе место в топ-4, которое дает мадридскому клубу право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Команда Диего Симеоне попадает в главный еврокубковый турнир на протяжении 12 сезонов подряд.

«Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая на два очка от «Жироны» и на три — от «Барселоны». Следующий матч «матрасники» проведут в воскресенье, 19 мая, дома против «Осасуны».

В других матчах игрового дня «Сельта» дома обыграла «Атлетик» из Бильбао (2:1), «Райо Вальекано» дома победил «Гранаду» (2:1), а «Кадис» на выезде одержал победу над «Севильей» (1:0).

Хетафе
0:3
Первый тайм: 0:2
Атлетико
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