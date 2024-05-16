«Челси» обыграл «Брайтон» и поднялся в зону еврокубков

Счет в матче на 34-й минуте открыл нападающий гостей Коул Палмер, замкнувший головой подачу Марка Кукурельи. На 62-й минуте преимущество лондонцев увеличил Кристиан Нкунку, отправивший мяч в сетку после передачи Мало Гюсто. На седьмой добавленной минуте «Брайтону» удалось отыграть один мяч благодаря усилиям Данни Уэлбека.

«За подход к матчу против столь хорошо играющей команды футболистам следует отдать должное. Я очень доволен, благодаря трем очкам мы оказываемся в очень хорошем положении в таблице, которое позволяет в игре с “Борнмутом” бороться за место в еврокубках. Мы улучшили результаты и игру. Мы говорили о терпении и о том, что на строительство команды нужно время, но в большом клубе это всегда выглядит как оправдание. Мы продолжали работать и сохраняли оптимизм, и для клуба было бы здорово завершить сезон в хорошем ключе», — сказал после матча главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

Концовку матча «Челси» проводил в меньшинстве после удаления защитника Риса Джеймса, который лежа на газоне ударил ногой нападающего «Брайтона» Жоао Педро. Для 24-летнего англичанина это была вторая игра в 2024 году. Большую часть сезона капитан «Челси» пропустил из-за травмы бедра.

Нападающий «Челси» Коул Палмер сделал 32-е результативное действие в АПЛ и вышел в лидеры чемпионата по системе «гол+пас». На его счету 22 гола и 10 голевых передач в 32 матчах. Он делит лидерство с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом (27+5) и нападающим «Астон Виллы» Олли Уоткинсом (19+13).

«Челси» одержал четвертую победу в АПЛ подряд и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. Это место дает лондонцам право сыграть в раунде плей-офф Лиги конференций УЕФА. В случае, если «Манчестер Сити» обыграет «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии, тогда это место даст «Челси» возможность сыграть в квалификации Лиги Европы.