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09:30 (мск), источник: Sportmail.ru

«Челси» обыграл «Брайтон» и поднялся в зону еврокубков

«Челси» на выезде обыграл «Брайтон» (2:1) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

Челси
БрайтонЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Счет в матче на 34-й минуте открыл нападающий гостей Коул Палмер, замкнувший головой подачу Марка Кукурельи. На 62-й минуте преимущество лондонцев увеличил Кристиан Нкунку, отправивший мяч в сетку после передачи Мало Гюсто. На седьмой добавленной минуте «Брайтону» удалось отыграть один мяч благодаря усилиям Данни Уэлбека.

«За подход к матчу против столь хорошо играющей команды футболистам следует отдать должное. Я очень доволен, благодаря трем очкам мы оказываемся в очень хорошем положении в таблице, которое позволяет в игре с “Борнмутом” бороться за место в еврокубках. Мы улучшили результаты и игру. Мы говорили о терпении и о том, что на строительство команды нужно время, но в большом клубе это всегда выглядит как оправдание. Мы продолжали работать и сохраняли оптимизм, и для клуба было бы здорово завершить сезон в хорошем ключе», — сказал после матча главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

Концовку матча «Челси» проводил в меньшинстве после удаления защитника Риса Джеймса, который лежа на газоне ударил ногой нападающего «Брайтона» Жоао Педро. Для 24-летнего англичанина это была вторая игра в 2024 году. Большую часть сезона капитан «Челси» пропустил из-за травмы бедра.

Нападающий «Челси» Коул Палмер сделал 32-е результативное действие в АПЛ и вышел в лидеры чемпионата по системе «гол+пас». На его счету 22 гола и 10 голевых передач в 32 матчах. Он делит лидерство с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом (27+5) и нападающим «Астон Виллы» Олли Уоткинсом (19+13).

«Челси» одержал четвертую победу в АПЛ подряд и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. Это место дает лондонцам право сыграть в раунде плей-офф Лиги конференций УЕФА. В случае, если «Манчестер Сити» обыграет «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии, тогда это место даст «Челси» возможность сыграть в квалификации Лиги Европы.

В заключительном туре «Челси» дома сыграет с «Борнмутом». Встреча пройдет в воскресенье, 19 мая.

Брайтон
1:2
Первый тайм: 0:1
Челси
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