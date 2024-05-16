«Я оторву тебе уши». Аллегри угрожал главреду Tuttosport
Инцидент произошел после финала Кубка Италии.
Инцидент произошел после финала Кубка Италии.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри напал на главного редактора итальянской газеты Tuttosport Гвидо Вачаго после победы в финале Кубка Италии против «Аталанты» (1:0).
«Дерьмовый редактор! Да, ты убогий редактор. Пишите в своей газете правду, а не то, что диктует вам общество! Перестаньте играть в мошенников с читателями. Послушай, я знаю, куда прийти и найти тебя. Я знаю, где тебя ждать. Я приду и оторву тебе уши. Я приду и ударю тебя по лицу. Напишите правду в газете», — приводит слова Аллегри Tuttosport.
«Мы в Tuttosport всегда писали правду и будем писать ее вместе с мнениями, которые нам могут нравиться или не нравиться (так же как и игра команды Аллегри), но они остаются таковыми, и мы высказываем их вежливо, не навязываясь и оставаясь открытыми для диалога со всеми, кто хочет им противоречить», — отметил Вачаго.
«Ювентус» в пятнадцатый раз стал обладателем Кубка Италии. Туринцы удерживают первое место по количеству побед в национальном кубке. Второе и третье место занимают «Рома» и «Интер» — в их активе по 9 побед.
За два тура до окончания чемпионата Италии «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице, обеспечив себе возвращение в Лигу чемпионов в следующем сезоне. В СМИ писали, что Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса» по окончании сезона. Его самым вероятным преемником называют нынешнего наставника «Болоньи» Тиаго Мотту. Аллегри возглавил «Ювентус» с 2021 года.