«Я оторву тебе уши». Аллегри угрожал главреду Tuttosport

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри напал на главного редактора итальянской газеты Tuttosport Гвидо Вачаго после победы в финале Кубка Италии против «Аталанты» (1:0).

«Дерьмовый редактор! Да, ты убогий редактор. Пишите в своей газете правду, а не то, что диктует вам общество! Перестаньте играть в мошенников с читателями. Послушай, я знаю, куда прийти и найти тебя. Я знаю, где тебя ждать. Я приду и оторву тебе уши. Я приду и ударю тебя по лицу. Напишите правду в газете», — приводит слова Аллегри Tuttosport.

«Мы в Tuttosport всегда писали правду и будем писать ее вместе с мнениями, которые нам могут нравиться или не нравиться (так же как и игра команды Аллегри), но они остаются таковыми, и мы высказываем их вежливо, не навязываясь и оставаясь открытыми для диалога со всеми, кто хочет им противоречить», — отметил Вачаго.

«Ювентус» в пятнадцатый раз стал обладателем Кубка Италии. Туринцы удерживают первое место по количеству побед в национальном кубке. Второе и третье место занимают «Рома» и «Интер» — в их активе по 9 побед.