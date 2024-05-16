Микеля Артету наградили орденом Изабеллы Католической
Орден Изабеллы Католической, вручаемый за вклад в развитие международных отношений и услуги, оказанные испанскому государству, был учрежден в 1815 году.
Орден Изабеллы Католической, вручаемый за вклад в развитие международных отношений и услуги, оказанные испанскому государству, был учрежден в 1815 году.
Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета награжден испанским орденом Изабеллы Католической. Церемония прошла в посольстве Испании в Лондоне. Согласно словам посла Хосе Паскуаля Марко, Артета награжден за годы спортивно-социальной службы.
«Для меня большая честь получить Королевский орден Изабеллы Католической. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью от себя и своей семьи, чтобы выразить искреннюю признательность и благодарность королю Испании, премьер-министру и министру иностранных дел. Это поистине замечательный момент — принять эту награду сегодня в посольстве Испании в Лондоне вместе со многими людьми, которые вдохновляли меня на протяжении всей моей жизни», — сказал Микель Артета.
Во время карьеры футболиста Артета выступал за такие клубы как «Барселона» и «Реал Сосьедад», «ПСЖ», «Глазго Рейнджерс», «Эвертон» и «Арсенал». После завершения карьеры входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», с 2019 года возглавляет «Арсенал», с которым выиграл Кубок Англии и дважды — Суперкубок страны.
В нынешнем сезоне «Арсенал» под руководством Микеля Артеты установил рекорд за всю 137-летнюю историю клуба по количеству побед в сезоне чемпионата Англии — 27. За один тур до окончания сезона «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Сити» на два очка.