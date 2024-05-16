Мудрик высказался о своем будущем в «Челси»

В середине апреля сообщалось, что руководство «Челси» планирует избавиться от игрока в летнее трансферное окно. Мудрик пообещал болельщикам встретится вновь в следующем сезоне.

«К сожалению, сезон для меня закончен. Спасибо всем за ваши сообщения поддержки, я чувствую себя лучше. Увидимся в следующем сезоне, “синие”! Это часть игры, не так ли», — написал Мудрик в одной из соцсетей.

Ранее СМИ сообщали, что Мудрик пропустит заключительный тур в чемпионате Англии из-за травым головы, полученной в перенесенном матче 34-го тура против «Брайтона» (1:2).

Челси«одержал четвертую победу в АПЛ подряд и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. Это место дает лондонцам право сыграть в раунде плей-офф Лиги конференций УЕФА. В случае, если “Манчестер Сити” обыграет “Манчестер Юнайтед” в финале Кубка Англии, тогда это место даст “Челси” возможность сыграть в квалификации Лиги Европы.

В заключительном туре чемпионата Англии, который пройдет 19 мая, «Челси» на домашнем стадионе примет «Борнмут».