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16:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Мудрик высказался о своем будущем в «Челси»

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик высказался о своем ближайшем будущем в «Челси» и подтвердил, что пропустит остаток сезона.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

В середине апреля сообщалось, что руководство «Челси» планирует избавиться от игрока в летнее трансферное окно. Мудрик пообещал болельщикам встретится вновь в следующем сезоне.

«К сожалению, сезон для меня закончен. Спасибо всем за ваши сообщения поддержки, я чувствую себя лучше. Увидимся в следующем сезоне, “синие”! Это часть игры, не так ли», — написал Мудрик в одной из соцсетей.

Ранее СМИ сообщали, что Мудрик пропустит заключительный тур в чемпионате Англии из-за травым головы, полученной в перенесенном матче 34-го тура против «Брайтона» (1:2).

Челси«одержал четвертую победу в АПЛ подряд и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. Это место дает лондонцам право сыграть в раунде плей-офф Лиги конференций УЕФА. В случае, если “Манчестер Сити” обыграет “Манчестер Юнайтед” в финале Кубка Англии, тогда это место даст “Челси” возможность сыграть в квалификации Лиги Европы.

В заключительном туре чемпионата Англии, который пройдет 19 мая, «Челси» на домашнем стадионе примет «Борнмут».

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