Капитан «Севильи» покинет команду в конце сезона

Хесус Навас является рекордсменом «Севильи» по числу матчей за клуб (688), а также футболистом с наибольшим количеством титулов, завоеванных в его составе (8 трофеев). В общей сложности Навас выступал за «Севилью» на протяжении 17 сезонов — с 2003 по 2013 год, после чего перешел в «Манчестер Сити», а затем вернулся в родной клуб в 2017-м. Хесунс Навас выиграл с испанским клубом два Кубка Испании, Суперкубок Испании, четыре Кубка УЕФА/Лиги Европы и Суперкубок Европы.