Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Ленинградец
Арсенал
Футбол. Первая лига
18:00
Волгарь
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
18:30
Шинник
Акрон
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
Кубань
Футбол. Первая лига
15:00
Тюмень
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:30
Альмерия
Барселона
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Валенсия
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
15.05
Сельта
Атлетик
15.05
Хетафе
Атлетико
15.05
Райо Вальекано
Гранада
15.05
Севилья
Кадис
14.05
Жирона
Вильярреал
14.05
Реал
Алавес
14.05
Осасуна
Мальорка
13.05
Барселона
Реал Сосьедад
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
16:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Капитан «Севильи» покинет команду в конце сезона

Стороны не стали продлевать истекающий 30 июня контракт 38-летнего Хесуса Наваса,

СевильяЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Как сообщает пресс-служба андалусийского клуба, легендарный футболист «Севильи» Хесус Навас покинет команду по окончании сезона.

26 мая «Севилья» попрощается с капитаном на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», на следующий день после заключительного тура Ла Лиги против «Барселоны».

Хесус Навас является рекордсменом «Севильи» по числу матчей за клуб (688), а также футболистом с наибольшим количеством титулов, завоеванных в его составе (8 трофеев). В общей сложности Навас выступал за «Севилью» на протяжении 17 сезонов — с 2003 по 2013 год, после чего перешел в «Манчестер Сити», а затем вернулся в родной клуб в 2017-м. Хесунс Навас выиграл с испанским клубом два Кубка Испании, Суперкубок Испании, четыре Кубка УЕФА/Лиги Европы и Суперкубок Европы.

Навас провел 51 матч и забил пять мячей за сборную Испании, в составе которой стал чемпионом мира и Европы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь