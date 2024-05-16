Капитан «Севильи» покинет команду в конце сезона
Стороны не стали продлевать истекающий 30 июня контракт 38-летнего Хесуса Наваса,
Стороны не стали продлевать истекающий 30 июня контракт 38-летнего Хесуса Наваса,
Как сообщает пресс-служба андалусийского клуба, легендарный футболист «Севильи» Хесус Навас покинет команду по окончании сезона.
26 мая «Севилья» попрощается с капитаном на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», на следующий день после заключительного тура Ла Лиги против «Барселоны».
Хесус Навас является рекордсменом «Севильи» по числу матчей за клуб (688), а также футболистом с наибольшим количеством титулов, завоеванных в его составе (8 трофеев). В общей сложности Навас выступал за «Севилью» на протяжении 17 сезонов — с 2003 по 2013 год, после чего перешел в «Манчестер Сити», а затем вернулся в родной клуб в 2017-м. Хесунс Навас выиграл с испанским клубом два Кубка Испании, Суперкубок Испании, четыре Кубка УЕФА/Лиги Европы и Суперкубок Европы.
Навас провел 51 матч и забил пять мячей за сборную Испании, в составе которой стал чемпионом мира и Европы.