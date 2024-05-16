Эдерсон не поможет «Сити» в заключительных матчах сезона
Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон не сыграет за «горожан» в двух заключительных матчах сезона из-за перелома глазницы.
Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон не сыграет за «горожан» в двух заключительных матчах сезона из-за перелома глазницы.
Голкипер получил травму в перенесенном матче 34-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0). Эдерсон столкнулся с Кристианом Ромеро на 62‑й минуте встречи, спустя семь минут бразильский вратарь не смог продолжить встречу и покинул поле.
«Все в клубе желают Эдерсону скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении пресс-службы «Манчестер Сити».
Перед заключительным туром чемпионата Англии «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу с 88 очками. На втором месте располагается «Арсенал», отставая от «горожан» на два балла. Тройку лидеров замыкает «Ливерпуль», в активе команды Юргена Клоппа 79 очков.
В матче 38-го тура АПЛ «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм», игра пройдет 19 мая.
Также команда Хосепа Гвардиолы сыграет в финале Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет 25 мая на стадионе «Этихад».
Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» и «Жирона» могут не сыграть в Лиге чемпионов. Так как у двух клубов один и тот же владелец, согласно регламенту УЕФА, они не могут принять участие в одном еврокубковом турнире. «Жирона» впервые в истории добилась права принять участие в групповом этапе ЛЧ.