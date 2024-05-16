Роналду рассказал о том, как сохраняет мотивацию в футболе

«Я горжусь своим возрастом и тем, что по-прежнему конкурирую на самом высоком уровне. Это здорово и дает мне мотивацию продолжать.



Если посмотреть на мою карьеру за последние 20 лет, то можно отметить, что мой уровень высок. Находиться в топе на протяжении 20 лет — это невероятно. Я продолжаю делать это, и для меня это большое достижение.



Нелегко оставаться на таком уровне. Продолжать быть мотивированным, продолжать забивать голы, быть в хорошей форме, конкурировать с “молодыми львами”, играющими против меня. Они хотят доказать, что сильнее и быстрее меня, поэтому нужно очень хорошо готовиться не только физически, но и морально. Это вызов», — приводит слова Роналду ESPN.