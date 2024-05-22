Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Челси»

По информации источника, на данный момент руководство «синих» рассматривает трех кандидатов на вакантное место: Томаса Франка («Брентфорд»), Кирана Маккенну («Ипсвич Таун») и Себастьяна Хенесса («Штуттгарт»).

По информации The Telegraph, в этот список также входят Мичел («Жирона») и Энцо Мареска («Лестер»).

Маккенна и Мареска по итогам нынешнего сезона вывели свои команды в АПЛ. «Брентфорд» под руководством Франка занял 16-е место в АПЛ. Хенесс помог «Штуттгарту» обойти «Баварию» в борьбе за серебряные медали Бундеслиги. «Жирона» под руководством Мичела закончит сезон на третьем месте в Ла Лиги и в следующем сезоне дебютирует в Лиге чемпионов.

По информации журналиста Бена Джейкобса, Маккенна является приоритетным кандидатом на замену Почеттино. Также на 38-летнего специалист претендует «Брайтон», который на прошлой неделе расстался с Роберто Де Дзерби.