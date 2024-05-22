Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Челси»
Руководство «Челси» ведет поиски нового главного тренера команды после отставки аргентинского специалиста Маурисио Почеттино. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Руководство «Челси» ведет поиски нового главного тренера команды после отставки аргентинского специалиста Маурисио Почеттино. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, на данный момент руководство «синих» рассматривает трех кандидатов на вакантное место: Томаса Франка («Брентфорд»), Кирана Маккенну («Ипсвич Таун») и Себастьяна Хенесса («Штуттгарт»).
По информации The Telegraph, в этот список также входят Мичел («Жирона») и Энцо Мареска («Лестер»).
Маккенна и Мареска по итогам нынешнего сезона вывели свои команды в АПЛ. «Брентфорд» под руководством Франка занял 16-е место в АПЛ. Хенесс помог «Штуттгарту» обойти «Баварию» в борьбе за серебряные медали Бундеслиги. «Жирона» под руководством Мичела закончит сезон на третьем месте в Ла Лиги и в следующем сезоне дебютирует в Лиге чемпионов.
По информации журналиста Бена Джейкобса, Маккенна является приоритетным кандидатом на замену Почеттино. Также на 38-летнего специалист претендует «Брайтон», который на прошлой неделе расстался с Роберто Де Дзерби.
Почеттино возглавил «Челси» в мае 2023 года, подписав с клубом двухлетний контракт. Под его руководством лондонцы одержали 27 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. «Челси» закончил сезон на шестом месте в турнирной таблице АПЛ и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы или в Лиге конференций.