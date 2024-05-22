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09:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Миранчук отдал 10 голевых передач за «Аталанту» в 2024 году

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел самый результативный сезон за итальянский клуб.

АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарьЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел 40 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал 12 голевых передач. Он является лидером команды по числу результативных передач, при этом бóльшую часть ассистов полузащитник сделал в 2024 году — 10 в 27 матчах. Это самый результативный период в карьере Миранчука после ухода из «Локомотива».

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В общей сложности за команду из Бергамо он провел 96 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 19 голевых передач. Прошлый сезон Миранчук провел на правах аренды в «Торино», где сыграл 31 игру, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач. Контракт россиянина с «Аталантой» рассчитан до конца следующего сезона.

«Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Сегодня команда Джан Пьеро Гасперини в Дублине сыграет в финале Лиги Европы с леверкузенским «Байером». Начало матча — 22:00 мск.

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