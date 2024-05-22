СМИ: В «Барселоне» еще не определились с будущим Хави

По информации источника, в «Барселоне» еще не приняли окончательное решение останется ли Хави на посту главного тренера. После заключительного тура чемпионата Испании, где сине-гранатовые на выезде встретятся с «Севильей», Хави отправится на собрание с Жоаном Лапортой, спортивным директором Деку и вице-президентом Рафой Юсте.

На встрече спортивный директор Деку представит отчет о работе тренера в прошедшем сезоне. Только после этого будет принято окончательное решение о том, отработает ли Хави еще один сезон в «Барселоне». Отмечается, что оно должно быть одобрено советом директоров клуба.

28 января Хави сообщил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона. Испанский специалист сделал это заявление после поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре Ла Лиги.

Позднее президент «Барселоны» Жоан Лапорта официально подтвердил, что Хави не покинет каталонский клуб этим летом. После этого в СМИ появилась информация, что Лапорта рассматривает возможность отказа от продолжения сотрудничества с главным тренером.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.