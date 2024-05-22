Палмер признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии болельщиков

Палмер перешел в «Челси» летом прошлого года из «Манчестер Сити» за 47 млн евро. В минувшем сезоне он провел в АПЛ 34 матча, в которых забил 22 гола и отдал 11 голевых передач. Полузащитник установил новый клубный рекорд по числу результативных действий в АПЛ за первый сезон.