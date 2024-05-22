Палмер признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии болельщиков
Полузащитник «Челси» Коул Палмер признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии болельщиков. Об этом сообщается Ассоциация профессиональных футболистов (PFA).
Полузащитник «Челси» Коул Палмер признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии болельщиков. Об этом сообщается Ассоциация профессиональных футболистов (PFA).
22-летний англичанин обошел в голосовании Деклана Райса, Мартина Эдегора, Вильяма Салиба (все — «Арсенал»), Эрлинга Холанда, Фила Фодена, Родри (все — «Манчестер Сити») и Олли Уоткинса («Астон Вилла»).
По версии АПЛ, лучшим игроком сезона стал полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден. Палмер получил от лиги награду лучшему молодому игроку.
Палмер перешел в «Челси» летом прошлого года из «Манчестер Сити» за 47 млн евро. В минувшем сезоне он провел в АПЛ 34 матча, в которых забил 22 гола и отдал 11 голевых передач. Полузащитник установил новый клубный рекорд по числу результативных действий в АПЛ за первый сезон.
«Челси» закончил сезон на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем сезоне лондонцы сыграют в Лиге Европы или в Лиге конференций.