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17:59 (мск), источник: Sportmail.ru

АПЛ назвала претендентов на награду за лучший гол сезона

На приз претендуют десять футболистов.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
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Объявлены имена 10 номинантов на приз за лучший гол сезона в английской Премьер-лиге.

На награду претендуют: Каору Митома («Брайтон»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Саман Годдос («Брентфорд»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Алексис Макаллистер («Ливерпуль»), Оскар Бобб («Манчестер Сити»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси»), Мойзес Кайседо («Челси»).

В завершившемся сезоне Английской Премьер-лиги победу одержал «Манчестер Сити», второе место занял лондонский «Арсенал», третье место — у «Ливерпуля». Лучшим бомбардиром сезон второй год подряд стал норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд — 27 голов.

В сезоне-2022/23 награда за лучший гол была присуждена парагвайскому футболисту «Брайтона» Хулио Энсисо.

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