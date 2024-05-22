АПЛ назвала претендентов на награду за лучший гол сезона

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241475&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Объявлены имена 10 номинантов на приз за лучший гол сезона в английской Премьер-лиге.

На награду претендуют: Каору Митома («Брайтон»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Саман Годдос («Брентфорд»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Алексис Макаллистер («Ливерпуль»), Оскар Бобб («Манчестер Сити»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси»), Мойзес Кайседо («Челси»).

В завершившемся сезоне Английской Премьер-лиги победу одержал «Манчестер Сити», второе место занял лондонский «Арсенал», третье место — у «Ливерпуля». Лучшим бомбардиром сезон второй год подряд стал норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд — 27 голов.