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11:53 (мск), источник: Sportmail.ru

«Милан» представил новую форму на сезон-2024/25

«Милан» представил комплект домашней формы на следующий сезон, сообщает пресс-служба клуба.

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: ФК "Милан"

Классический стиль новой игровой футболки с красно-белыми полосами и деталями напоминает о 125-летней истории клуба, она отмечена специальной нашивкой на задней стороне футболки.

Источник: ФК "Милан"

«Ничто так не подчеркивает футбольное наследие, как красно-черные полосы “Милана”, которые с 1899 года являются синонимом успеха, страсти и стиля — от поля до улиц», — говорится в описании к новой форме.

«Новая домашняя форма — это свидетельство нашего богатого наследия, которое объединило более 500 миллионов болельщиков по всему миру. Эта футболка воплощает в себе дух страсти, преданности и инноваций, который определяет наш клуб. Мы гордимся тем, что представляем этот особенный комплект, который символизирует нашу приверженность не только футбольному мастерству, но и роли социального и культурного института», — приводит слова главного коммерческого директора «Милана» Майкеля Оэттла пресс-служба клуба.

Источник: ФК "Милан"

Футболисты «Милана» сыграют в новом комплекте в заключительном туре чемпионата Италии. 25 мая, команда Стефано Пиоли на домашнем поле примет «Салернитану».

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А с 74 очками. «Интер» стал чемпионом Италии в 20-й раз, досрочно завоевав титул.

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