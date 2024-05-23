«Милан» представил новую форму на сезон-2024/25

Классический стиль новой игровой футболки с красно-белыми полосами и деталями напоминает о 125-летней истории клуба, она отмечена специальной нашивкой на задней стороне футболки.

«Ничто так не подчеркивает футбольное наследие, как красно-черные полосы “Милана”, которые с 1899 года являются синонимом успеха, страсти и стиля — от поля до улиц», — говорится в описании к новой форме.

«Новая домашняя форма — это свидетельство нашего богатого наследия, которое объединило более 500 миллионов болельщиков по всему миру. Эта футболка воплощает в себе дух страсти, преданности и инноваций, который определяет наш клуб. Мы гордимся тем, что представляем этот особенный комплект, который символизирует нашу приверженность не только футбольному мастерству, но и роли социального и культурного института», — приводит слова главного коммерческого директора «Милана» Майкеля Оэттла пресс-служба клуба.

Футболисты «Милана» сыграют в новом комплекте в заключительном туре чемпионата Италии. 25 мая, команда Стефано Пиоли на домашнем поле примет «Салернитану».