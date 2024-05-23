«Вест Хэм» назначил Лопетеги на пост главного тренера
Испанский специалист Хулен Лопетеги стал новым главным тренером лондонского «Вест Хэма», сменив на этом посту Дэвида Мойеса.
Испанский специалист Хулен Лопетеги стал новым главным тренером лондонского «Вест Хэма», сменив на этом посту Дэвида Мойеса.
«Я очень рад, что могу стать частью этого большого клуба. Это фантастический день. У меня были и другие предложения, но я очень рад, что “Вест Хэм” выбрал меня, потому что я тоже выбрал “Вест Хэм”. Мы здорово пошумим вместе. Я сделаю все возможное, чтобы помочь клубу и команде выйти на лучший уровень и достичь поставленных целей», — приводит слова Лопетеги пресс-служба «Вест Хэма».
Последним местом работы 57‑летнего испанского тренера был английский «Вулверхэмптон», из которого он ушел летом 2023 года. Помимо «Вулверхэмптона», Лопетеги был главным тренером «Райо Вальекано», «Порту», мадридского «Реала» и «Севильи», а также возглавлял юношескую, молодежную и основную сборные Испании.
Под его руководством испанские футболисты досрочно заняли первое место в отборочной группе на чемпионат мира 2018 года в России, однако за день до начала турнира Лопетеги был отстранен Испанской футбольной федерацией из-за того, что договорился возглавить «Реал» по окончании мирового первенства, не поставив в известность руководство организации.