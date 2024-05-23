«Вест Хэм» назначил Лопетеги на пост главного тренера

«Я очень рад, что могу стать частью этого большого клуба. Это фантастический день. У меня были и другие предложения, но я очень рад, что “Вест Хэм” выбрал меня, потому что я тоже выбрал “Вест Хэм”. Мы здорово пошумим вместе. Я сделаю все возможное, чтобы помочь клубу и команде выйти на лучший уровень и достичь поставленных целей», — приводит слова Лопетеги пресс-служба «Вест Хэма».

Последним местом работы 57‑летнего испанского тренера был английский «Вулверхэмптон», из которого он ушел летом 2023 года. Помимо «Вулверхэмптона», Лопетеги был главным тренером «Райо Вальекано», «Порту», мадридского «Реала» и «Севильи», а также возглавлял юношескую, молодежную и основную сборные Испании.