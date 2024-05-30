Совладелец «МЮ» установил для клуба пять трансферных правил
Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф установил для клуба пять правил трансферной работы. Об этом сообщает The Sun.
Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф установил для клуба пять правил трансферной работы. Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, 71-летний миллиардер запретил подписывать суперзвезд и игроков старше 25 лет. Стиль игры манкунианцев теперь будет устанавливаться техническим директором клуба Джейсоном Уилкоксом, а усиление состава будет происходить следующим образом: тренер называет позицию, которую необходимо усилить, а руководство клуба предлагает ему три игрока для потенциального трансфера.
В декабре прошлого года Рэтклифф увеличил свою долю в «Ман Юнайтед» до 27,7% и вошел в совет директоров клуба. Вместе с ним туда вошли несколько представителей принадлежащей ему химической компании Ineos, которые получили контроль над футбольной деятельностью клуба.
Минувший сезон «Ман Юнайтед» закончил на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, что стало худшим результатом клуба в чемпионате с 1990 года. При этом манкунианцы завоевали Кубок Англии и получили место в Лиге Европы на следующий сезон.