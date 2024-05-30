Совладелец «МЮ» установил для клуба пять трансферных правил

По информации источника, 71-летний миллиардер запретил подписывать суперзвезд и игроков старше 25 лет. Стиль игры манкунианцев теперь будет устанавливаться техническим директором клуба Джейсоном Уилкоксом, а усиление состава будет происходить следующим образом: тренер называет позицию, которую необходимо усилить, а руководство клуба предлагает ему три игрока для потенциального трансфера.

В декабре прошлого года Рэтклифф увеличил свою долю в «Ман Юнайтед» до 27,7% и вошел в совет директоров клуба. Вместе с ним туда вошли несколько представителей принадлежащей ему химической компании Ineos, которые получили контроль над футбольной деятельностью клуба.