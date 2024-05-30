На концерте Тейлор Свифт в Мадриде отдали дань уважения Кроосу
Концерт популярной американской певицы Тейлор Свифт прошел на домашней арене мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу».
Концерт популярной американской певицы Тейлор Свифт прошел на домашней арене мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу».
Во время исполнения одной из песен на экранах сцены появилась большая цифра 8. По информации Madrid Universal, это было сделано в честь ухода полузащитника «Реала» Тони Крооса, он играет за испанский клуб под этим номером.
Ранее 34-летний Кроос заявил, что завершит карьеру после Евро-2024, который пройдет на его родине в Германии.
«Как я всегда говорил: “Реал Мадрид” есть и будет моим последним клубом. Я принял решение, что моя карьера футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы», — говорится в заявлении футболиста.
С 2007 по 2014 год Кроос выступал за «Баварию», за которую провел 205 матчей, забив 24 мяча и сделав 49 результативных передач. С мюнхенцами он выиграл Лигу чемпионов, трижды победил в Бундеслиге, трижды стал обладателем Кубка и дважды — Суперкубка Германии.
17 июля 2014 года Кроос перешел в мадридский «Реал» за €25 млн. В составе команды полузащитник четыре раза выиграл Лигу чемпионов, четыре раза стал чемпионом Испании, один раз стал обладателем Кубка и четырежды — Суперкубка страны. За «сливочных» Кроос провел 463 матча, в которых забил 28 мячей и сделал 98 голевых передач.