На концерте Тейлор Свифт в Мадриде отдали дань уважения Кроосу

Во время исполнения одной из песен на экранах сцены появилась большая цифра 8. По информации Madrid Universal, это было сделано в честь ухода полузащитника «Реала» Тони Крооса, он играет за испанский клуб под этим номером.

Ранее 34-летний Кроос заявил, что завершит карьеру после Евро-2024, который пройдет на его родине в Германии.

«Как я всегда говорил: “Реал Мадрид” есть и будет моим последним клубом. Я принял решение, что моя карьера футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы», — говорится в заявлении футболиста.

С 2007 по 2014 год Кроос выступал за «Баварию», за которую провел 205 матчей, забив 24 мяча и сделав 49 результативных передач. С мюнхенцами он выиграл Лигу чемпионов, трижды победил в Бундеслиге, трижды стал обладателем Кубка и дважды — Суперкубка Германии.