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09:53 (мск), источник: Sportmail.ru

На концерте Тейлор Свифт в Мадриде отдали дань уважения Кроосу

Концерт популярной американской певицы Тейлор Свифт прошел на домашней арене мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу».

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Во время исполнения одной из песен на экранах сцены появилась большая цифра 8. По информации Madrid Universal, это было сделано в честь ухода полузащитника «Реала» Тони Крооса, он играет за испанский клуб под этим номером.

Ранее 34-летний Кроос заявил, что завершит карьеру после Евро-2024, который пройдет на его родине в Германии.

«Как я всегда говорил: “Реал Мадрид” есть и будет моим последним клубом. Я принял решение, что моя карьера футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы», — говорится в заявлении футболиста.

С 2007 по 2014 год Кроос выступал за «Баварию», за которую провел 205 матчей, забив 24 мяча и сделав 49 результативных передач. С мюнхенцами он выиграл Лигу чемпионов, трижды победил в Бундеслиге, трижды стал обладателем Кубка и дважды — Суперкубка Германии.

17 июля 2014 года Кроос перешел в мадридский «Реал» за €25 млн. В составе команды полузащитник четыре раза выиграл Лигу чемпионов, четыре раза стал чемпионом Испании, один раз стал обладателем Кубка и четырежды — Суперкубка страны. За «сливочных» Кроос провел 463 матча, в которых забил 28 мячей и сделал 98 голевых передач.

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