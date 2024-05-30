«Монако» поздравил Александра Головина с днем рождения

«Монако» финишировал на втором месте в турнирной таблице, уступив только «ПСЖ». Монегаски будут играть в основной стадии Лиги чемпионов впервые с сезона-2018/19. В минувшем сезоне Головин сыграл 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Россиянин был включен в сборную сезона по версии ведущего французского спортивного издания L'Equipe. Также болельщики «Монако» назвали Головина лучшим игроком сезона.