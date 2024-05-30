«Монако» поздравил Александра Головина с днем рождения
30 мая футболисту сборной России исполнилось 28 лет.
30 мая футболисту сборной России исполнилось 28 лет.
Футбольный клуб «Монако» поздравил полузащитника команды Александра Головина с днем рождения в социальных сетях.
«С днем рождения, Александр. Нашему полузащитнику сегодня исполняется 28 лет», — говорится в сообщении клуба.
«Монако» финишировал на втором месте в турнирной таблице, уступив только «ПСЖ». Монегаски будут играть в основной стадии Лиги чемпионов впервые с сезона-2018/19. В минувшем сезоне Головин сыграл 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Россиянин был включен в сборную сезона по версии ведущего французского спортивного издания L'Equipe. Также болельщики «Монако» назвали Головина лучшим игроком сезона.
Головин — воспитанник академии ЦСКА. К французскому клубу российский полузащитник присоединился летом 2018 года. В активе Александра 48 матчей за сборную России, в которых он забил 6 мячей.