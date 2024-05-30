Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.05
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
26.05
Севилья
Барселона
Футбол. Еврокубки
29.05
Олимпиакос П
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
1.06
Боруссия Д
Реал
Футбол. Кубок России
2.06
Балтика
Зенит
Футбол. Зарубежный
2.06
Аталанта
Фиорентина
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
19.05
Гавр
Марсель
19.05
Лилль
Ницца
19.05
Метц
ПСЖ
19.05
Ланс
Монпелье
19.05
Тулуза
Брест
19.05
Реймс
Ренн
19.05
Лорьян
Клермон Фут
19.05
Лион
Страсбур
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
12:01 (мск), источник: Sportmail.ru

«Монако» поздравил Александра Головина с днем рождения

30 мая футболисту сборной России исполнилось 28 лет.

Монако
РоссияЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Футбольный клуб «Монако» поздравил полузащитника команды Александра Головина с днем рождения в социальных сетях.

«С днем рождения, Александр. Нашему полузащитнику сегодня исполняется 28 лет», — говорится в сообщении клуба.

«Монако» финишировал на втором месте в турнирной таблице, уступив только «ПСЖ». Монегаски будут играть в основной стадии Лиги чемпионов впервые с сезона-2018/19. В минувшем сезоне Головин сыграл 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Россиянин был включен в сборную сезона по версии ведущего французского спортивного издания L'Equipe. Также болельщики «Монако» назвали Головина лучшим игроком сезона.

Головин — воспитанник академии ЦСКА. К французскому клубу российский полузащитник присоединился летом 2018 года. В активе Александра 48 матчей за сборную России, в которых он забил 6 мячей.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь