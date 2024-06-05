Мбаппе: мне хорошо платят, а кому-то нужно идти на завод
Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал о давлении, которое на него оказывалось в парижском клубе. Об этом сообщает RMC Sport.
Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал о давлении, которое на него оказывалось в парижском клубе. Об этом сообщает RMC Sport.
«Существует огромное давление, но это всего лишь футбол, а в жизни есть вещи посерьезнее. Меня воспитывали не плакаться. Мне хорошо платят за то, чтобы я играл в футбол и занимался своим увлечением, в то время как некоторые люди рано встают, чтобы пойти на завод и заниматься тяжелым трудом. Поэтому я считаю неуместным жаловаться, когда я вижу, что происходит, в мире есть вещи намного хуже. Это было нелегко, но это часть моего воспитания», — сказал Мбаппе.
В понедельник, 3 июня, «Реал» официально объявил о переходе Мбаппе на правах свободного агента. Сообщалось, что 25-летний француз будет зарабатывать в мадридском клубе 30 млн евро до уплаты налогов, а также получит подписной бонус, который составит не менее 50 млн евро.
Мбаппе выступал за «ПCЖ» с 2017 года. На его счету 308 матчей, в которых забил 256 мячей и сделал 108 голевых передач. За семь лет Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории парижского клуба.
Вместе с «ПСЖ» Мбаппе шесть раз выигрывал чемпионат Франции, трижды становился обладателем Кубка и Суперкубка Франции, дважды — победителем Кубка французской лиги. В сезоне-2019/20 он помог парижанам выйти в финал Лиги чемпионов, где они уступили «Баварии» (0:1).