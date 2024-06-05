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13:55 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» представил домашнюю форму на новый сезон

Мадридский «Реал» представил новую домашнюю форму на сезон-2024/25.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: ФК "Реал Мадрид"

Комплект формы выполнен в белом цвете с минималистичным дизайном. На футболке размещен повторяющийся орнамент с черными деталями в виде логотипов спонсоров и полосах на плечах, а также воротнике.

Источник: ФК "Реал Мадрид"

В минувшем сезоне «Реал» в 36-й раз выиграл чемпионат Испании. Также подопечные Карло Анчелотти 1 июня в финальном матче Лиги чемпионов, который прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, победили дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Испанский клуб в 15-й раз одержал победу в самом престижном еврокубковом турнире. По количеству побед в ЛЧ второе место занимает «Милан» (7), далее следуют «Ливерпуль» и «Бавария» (по 6 побед). Всего «Реал» играл в финалах Лиги чемпионов рекордные 18 раз.

Источник: ФК "Реал Мадрид"

3 июня «Реал» официально объявил о подписании пятилетнего контракта с Килианом Мбаппе, который покинул «ПСЖ» в качестве свободного агента. Француз получит подписной бонус в размере 100 млн евро, а его годовая зарплата после уплаты налогов составит 15 млн евро. В мадридском клубе Мбаппе будет выступать под девятым номером.

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