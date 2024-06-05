«Реал» представил домашнюю форму на новый сезон
Мадридский «Реал» представил новую домашнюю форму на сезон-2024/25.
Мадридский «Реал» представил новую домашнюю форму на сезон-2024/25.
Комплект формы выполнен в белом цвете с минималистичным дизайном. На футболке размещен повторяющийся орнамент с черными деталями в виде логотипов спонсоров и полосах на плечах, а также воротнике.
В минувшем сезоне «Реал» в 36-й раз выиграл чемпионат Испании. Также подопечные Карло Анчелотти 1 июня в финальном матче Лиги чемпионов, который прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, победили дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Испанский клуб в 15-й раз одержал победу в самом престижном еврокубковом турнире. По количеству побед в ЛЧ второе место занимает «Милан» (7), далее следуют «Ливерпуль» и «Бавария» (по 6 побед). Всего «Реал» играл в финалах Лиги чемпионов рекордные 18 раз.
3 июня «Реал» официально объявил о подписании пятилетнего контракта с Килианом Мбаппе, который покинул «ПСЖ» в качестве свободного агента. Француз получит подписной бонус в размере 100 млн евро, а его годовая зарплата после уплаты налогов составит 15 млн евро. В мадридском клубе Мбаппе будет выступать под девятым номером.