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19:17 (мск), источник: Sportmail.ru

«Арсенал» и «Милан» поборются за украинского футболиста

Вингер «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков попал в сферу интересов топ-клубов.

Жирона
Милан
Арсенал
Источник: AFP 2023

Как сообщает испанское издание AS, «Арсенал» заинтересован в приобретении атакующего игрока «Жироны» Виктора Цыганкова. «Милан» также заинтересован в покупке футболиста из Украины.

Сообщается, что «Жирона» постарается сохранить Цыганкова. Еще зимой клуб предлагал украинец продлить контракт и увеличить сумму отступных, однако договориться не удалось, поскольку игрок заявил о желании сосредоточиться на выступлениях.

В сезоне-2023/24 Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач. «Жирона» по итогам сезона заняла третье место в Примере — впервые в своей истории попала в число призеров чемпионата Испании и вышла в основную стадию Лиги чемпионов.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 28 миллионов евро. Контракт Цыганкова с «Жироной» рассчитан до 2027 года.

Цыганков является лидером сборной Украины, за которую провел 52 матча и забил 12 мячей. Команда Сергея Реброва на Евро-2024 сыграет в группе E вместе со сборными Бельгии, Румынии и Словакии.

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