Три фаната получили тюремные сроки за расизм в адрес Винисиуса

Поводом для судебного разбирательство стал инцидент на «Месталье» в мае 2023 года. Тогда фанаты «Валенсии» испортили атаку мадридцев, бросив в штрафную площадь своей команды второй мяч. Винисиус и его одноклубники пошли на конфронтацию с трибунами, во время которой на бразильца массово посыпались оскорбления на расовой почве. В итоге матч был остановлен на восемь минут.

«Реал» проиграл ту встречу со счетом 0:1, а Винисиус в концовке матча был удален за удар в лицо нападающего «Валенсии» Уго Дуро. После матча Ла Лига подала официальную жалобу в прокуратуру на поведение фанатов «Валенсии», наложила на клуб денежный штраф и закрыла южную трибуну «Местальи» на пять матчей.

Суд Валенсии возбудил уголовное дело, подозреваемыми по которому проходили три болельщика «Валенсии» в возрасте от 18 до 21 года. Сегодня они были признаны виновными по статье «Дискриминация по расовому признаку с отягчающими обстоятельствами». Им назначили восемь месяцев тюремного заключения с запретом на посещение стадионов в течение двух лет. Ранее им пожизненно запретили доступ на стадион «Валенсии». Это первый обвинительный приговор по делу о расизме во время футбольного матча в Испании.