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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
13:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Три фаната получили тюремные сроки за расизм в адрес Винисиуса

Испанский суд приговорил троих болельщиков «Валенсии» к восьми месяцам тюрьмы за расизм в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает As.

Реал
ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Поводом для судебного разбирательство стал инцидент на «Месталье» в мае 2023 года. Тогда фанаты «Валенсии» испортили атаку мадридцев, бросив в штрафную площадь своей команды второй мяч. Винисиус и его одноклубники пошли на конфронтацию с трибунами, во время которой на бразильца массово посыпались оскорбления на расовой почве. В итоге матч был остановлен на восемь минут.

«Реал» проиграл ту встречу со счетом 0:1, а Винисиус в концовке матча был удален за удар в лицо нападающего «Валенсии» Уго Дуро. После матча Ла Лига подала официальную жалобу в прокуратуру на поведение фанатов «Валенсии», наложила на клуб денежный штраф и закрыла южную трибуну «Местальи» на пять матчей.

Суд Валенсии возбудил уголовное дело, подозреваемыми по которому проходили три болельщика «Валенсии» в возрасте от 18 до 21 года. Сегодня они были признаны виновными по статье «Дискриминация по расовому признаку с отягчающими обстоятельствами». Им назначили восемь месяцев тюремного заключения с запретом на посещение стадионов в течение двух лет. Ранее им пожизненно запретили доступ на стадион «Валенсии». Это первый обвинительный приговор по делу о расизме во время футбольного матча в Испании.

В июне 2023 года стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) создаст специальный комитет по борьбе с расизмом, который возглавит Винисиус. В мае этого года ФИФА утвердила пять принципов борьбы с расизмом в футболе. Согласно изменениям, за любые проявления расизма на футбольном поле команда может получить техническое поражение.

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