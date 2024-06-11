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09:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Ювентуса» Щенсны близок к переходу в «Аль-Наср»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны достиг договоренности о контракте с саудовским клубом «Аль-Наср», сообщает The Athletic.

Ювентус
ПольшаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

По информации источника, польский вратарь согласовал с клубом «Аль-Наср» двухлетний контракт и будет зарабатывать 19 миллионов евро в год. Отмечается, что сделку планируют завершить до начала Евро-2024.

34-летний Щенсны перешел в «Ювентус» из «Ромы» в летом 2017 года. В минувшем сезоне польский голкипер пропустил 30 голов в 35 матчах за команду и отыграл 15 встреч на ноль. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 «Ювентус» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 71 очко. Чемпионом страны стал миланский «Интер», а на втором месте расположился «Милан».

Щенсны выступает за сборную Польши с ноября 2009 года, в составе национальной команды он провел 82 матча, в которых пропустил 78 голов и отыграл 34 встречи на ноль.

Ранее 7 июня, сборная Польши в товарищеском матче обыграла Украину со счетом 3:1. А в понедельник, 10 июня, поляки выиграли сборную Турции со счетом 2:1.

Национальная команда Польши сыграет на Евро-2024 в группе D с Нидерландами, Австрией и Францией. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

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