Далер Кузяев сравнил чемпионат Франции и Российскую Премьер-лигу

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«Разница между российским чемпионатом и французским ощутима. Я бы не сказал, что наш чемпионат слишком плохой, но во Франции уровень повыше в плане интенсивности, скоростей, единоборств.



Мне многие помогли адаптироваться в стране. Все игроки дружелюбны, а клуб нашел мне квартиру, которую я снял. Из окон открывается красивый вид на Ла‑Манш», — приводит слова Кузяева «Матч ТВ».

Также Кузяев оценил свое выступление в минувшем сезоне.

«После предпоследнего тура чемпионата Франции я выдохнул. В целом, я доволен этим сезоном и годом. Но я понимаю, что могу играть лучше и больше. В итоге поставлю себе “четверочку”, — цитирует Кузяева “Матч ТВ”.

Кузяев перешел в «Гавр» прошлым летом из «Зенита» в качестве свободного агента. В минувшем сезоне 31-летний россиянин провел за французский клуб 33 матча, в которых забил три мяча и сделал две результативных передачи. Контракт Кузяева с «Гавром» будет действовать еще один сезон.

«Гавр» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице и сохранил прописку в Лиге 1.