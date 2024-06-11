Далер Кузяев сравнил чемпионат Франции и Российскую Премьер-лигу
Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал в чем разница между чемпионатом Франции и РПЛ.
Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал в чем разница между чемпионатом Франции и РПЛ.
«Разница между российским чемпионатом и французским ощутима. Я бы не сказал, что наш чемпионат слишком плохой, но во Франции уровень повыше в плане интенсивности, скоростей, единоборств.
Мне многие помогли адаптироваться в стране. Все игроки дружелюбны, а клуб нашел мне квартиру, которую я снял. Из окон открывается красивый вид на Ла‑Манш», — приводит слова Кузяева «Матч ТВ».
Также Кузяев оценил свое выступление в минувшем сезоне.
«После предпоследнего тура чемпионата Франции я выдохнул. В целом, я доволен этим сезоном и годом. Но я понимаю, что могу играть лучше и больше. В итоге поставлю себе “четверочку”, — цитирует Кузяева “Матч ТВ”.
Кузяев перешел в «Гавр» прошлым летом из «Зенита» в качестве свободного агента. В минувшем сезоне 31-летний россиянин провел за французский клуб 33 матча, в которых забил три мяча и сделал две результативных передачи. Контракт Кузяева с «Гавром» будет действовать еще один сезон.
«Гавр» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице и сохранил прописку в Лиге 1.