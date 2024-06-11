В Казахстане откроют академию мадридского «Атлетико»

«Касым-Жомарту Токаеву был представлен проект по открытию в нашей стране футбольной академии “Атлетико”. Отметив, что испанский клуб пользуется всемирной известностью, президент Казахстана поблагодарил Энрике Сересо Торреса за готовность поделиться опытом и поддержать данный вид спорта в нашей стране.

Энрике Сересо Торрес рассказал, что сегодня академии «Атлетико Мадрид» действуют во многих странах мира. Для того, чтобы юные таланты заиграли в лучших футбольных лигах мира, в академии особое внимание уделяется внедрению передового опыта и повышению квалификации тренеров и наставников", — говорится в сообщении.

Президент Казахстана подчеркнул, что в стране уделяют особое внимание развитию футбола. Он также отметил, что в спортивных школах и секциях занимаются около 40 тысяч детей, совершенствуется инфраструктура и строятся новые стадионы. Токаев заявил, что государство всесторонне поддержит данную инициативу направленную на развитие футбола.

Футбольную академию создадут на базе Олимпийского центра Akbulak в городе Талгаре Алматинской области.