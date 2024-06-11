Фернандо Торрес стал тренером второй команды «Атлетико»

«Я нахожусь дома и чувствую огромную ответственность, поскольку решил выйти на этот новый этап. Это были три года постоянного обучения. Для меня этот шаг очень важен, и я хочу быть амбициозным, чтобы каждый день делать дела лучше, наилучшим образом справляться с возникающими проблемами и ответственностью и в то же время знать, что я не тороплюсь и мне не нужно предпринимать никаких действий. Неправильных шагов. Я принимаю это как большой вызов, требующий больших амбиций, и уверен в том, что мы готовы», — сказал Торрес.