Фернандо Торрес стал тренером второй команды «Атлетико»
40-летний чемпион мира и Европы ранее возглавлял юношескую команду мадридского клуба.
40-летний чемпион мира и Европы ранее возглавлял юношескую команду мадридского клуба.
Как сообщает пресс-служба клуба, Фернандо Торрес стал главным тренером «Атлетико Б». Торрес заменил Луиса Гарсию Тевенета, возглавлявшего вторую команду «матрасников» на протяжении последних трех лет. В следующем сезоне он будет помощником Диего Симеоне в первой команде.
«Я нахожусь дома и чувствую огромную ответственность, поскольку решил выйти на этот новый этап. Это были три года постоянного обучения. Для меня этот шаг очень важен, и я хочу быть амбициозным, чтобы каждый день делать дела лучше, наилучшим образом справляться с возникающими проблемами и ответственностью и в то же время знать, что я не тороплюсь и мне не нужно предпринимать никаких действий. Неправильных шагов. Я принимаю это как большой вызов, требующий больших амбиций, и уверен в том, что мы готовы», — сказал Торрес.
Торрес — воспитанник «Атлетико». В составе клуба из Мадрида нападающий выступал в период с 2001 по 2007 год, а также с 2015 по 2018. Также испанец выступал за «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и японский «Саган Тосу». Торрес провел за сборную Испании 110 матче, в которых забил 38 мячей. Вместе с La Furia Roja Торрес дважды становился чемпионом Европы (2008 и 2012) и мира (2010).