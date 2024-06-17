В «Наполи» сделали заявление о будущем Хвичи Кварацхелии

Ранее агент грузинского игрока Мамука Джугели заявил, что Кварацхелия планирует покинуть «Наполи» и примет окончательное решение о своем будущем после чемпионата Европы. Также отец полузащитника Бадри Кварацхелия заявил, что хотел бы видеть сына в другом клубе.

«В связи с заявлениями агента Кварацхелии, Мамуки Джугели, и его отца Бадри, “Наполи” напоминает, что у игрока есть трехлетний контракт с клубом. Кварацхелия не выставлен на продажу. Агенты и отцы не решают будущее игрока, такие вопросы решает только клуб! Конец истории», — говорится в сообщении «Наполи».

В начале июня в СМИ сообщали, что Кварацхелия дал согласие на переход в «ПСЖ». Отмечалось, что парижане готовы потратить на футболиста €100 млн.