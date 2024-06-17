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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
08:46 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Наполи» сделали заявление о будущем Хвичи Кварацхелии

Футбольный клуб «Наполи» опубликовал обращение в одной из соцсетей о будущем полузащитника команды Хвичи Кварацхелии.

Наполи
ПСЖЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Ранее агент грузинского игрока Мамука Джугели заявил, что Кварацхелия планирует покинуть «Наполи» и примет окончательное решение о своем будущем после чемпионата Европы. Также отец полузащитника Бадри Кварацхелия заявил, что хотел бы видеть сына в другом клубе.

«В связи с заявлениями агента Кварацхелии, Мамуки Джугели, и его отца Бадри, “Наполи” напоминает, что у игрока есть трехлетний контракт с клубом. Кварацхелия не выставлен на продажу. Агенты и отцы не решают будущее игрока, такие вопросы решает только клуб! Конец истории», — говорится в сообщении «Наполи».

В начале июня в СМИ сообщали, что Кварацхелия дал согласие на переход в «ПСЖ». Отмечалось, что парижане готовы потратить на футболиста €100 млн.

23-летний Кварацхелия перешел в «Наполи» два года назад. В прошлом сезоне он выиграл чемпионат Италии и был признан лучшим футболистом Серии A. В сезоне-2023/24 на счету полузащитника 45 матчей во всех турнирах, в которых он забил 11 мячей и сделал девять результативных передач.

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