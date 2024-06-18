«Наполи» предложит Кварацхелии контракт с повышением зарплаты

Де Лаурентис планирует предложить Кварацхелии новый контракт с повышением зарплаты после чемпионата Европы. Отмечается также, что в соглашении будет присутствовать пунтк о возможности ухода из клуба, который начнет действовать с июня 2025 года. Действующее соглашение игрока с «Наполи» рассчитано до 2027 года.

Ранее агент полузащитника Мамука Джугели заявил, что Кварацхелия планирует покинуть «Наполи» и примет окончательное решение о своем будущем после чемпионата Европы. Также отец футболиста Бадри Кварацхелия сообщил, что хотел бы видеть сына в другом клубе. После этих заявлений в «Наполи» высказались о будущем спортсмена.

В начале июня в СМИ сообщали, что Кварацхелия дал согласие на переход в «ПСЖ». Отмечалось, что парижане готовы потратить на футболиста €100 млн.

23-летний Кварацхелия перешел в «Наполи» два года назад. В сезоне-2022/23 он выиграл чемпионат Италии и был признан лучшим футболистом Серии A. В минувшем сезоне на счету полузащитника 45 матчей во всех турнирах, в которых он забил 11 мячей и сделал девять результативных передач.