Головин: Слуцкий сказал, что в Россию вернусь только через его труп

«Тяжело сказать, в какой клуб я бы вернулся. Если говорить откровенно, то, конечно, хотелось бы однажды вернуться в ЦСКА. А получится или нет — будет видно. Вообще мне Леонид Слуцкий сказал, что я вернусь в Россию только через его труп», — сказал полузащитник «Монако» и сборной России в программе «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале 2×2.

Именно Леонид Слуцкий, тренировавший ЦСКА с 2009 по 2016 год, стал включать в состав армейцев юного Головина. Полузащитник перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. За шесть лет россиянин провел за монегасков 203 матча, в которых забил 31 мяч и сделал 39 голевых передач.

В минувшем сезоне «Монако» выиграл серебряные медали чемпионата Франции. Головин провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. Россиянин был включен в сборную сезона по версии ведущего французского спортивного издания L'Equipe. Также болельщики «Монако» назвали Головина лучшим игроком сезона.