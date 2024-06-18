Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Турция
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Португалия
Чехия
Футбол. Чемпионат Европы
17.06
Бельгия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
17.06
Австрия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Хорватия
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Германия
Венгрия
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
19.05
Гавр
Марсель
19.05
Лилль
Ницца
19.05
Метц
ПСЖ
19.05
Ланс
Монпелье
19.05
Тулуза
Брест
19.05
Реймс
Ренн
19.05
Лорьян
Клермон Фут
19.05
Лион
Страсбур
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
17:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Головин: Слуцкий сказал, что в Россию вернусь только через его труп

28-летний футболист «Монако» и сборной России Александр Головин ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию.

Монако
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Тяжело сказать, в какой клуб я бы вернулся. Если говорить откровенно, то, конечно, хотелось бы однажды вернуться в ЦСКА. А получится или нет — будет видно. Вообще мне Леонид Слуцкий сказал, что я вернусь в Россию только через его труп», — сказал полузащитник «Монако» и сборной России в программе «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале 2×2.

Именно Леонид Слуцкий, тренировавший ЦСКА с 2009 по 2016 год, стал включать в состав армейцев юного Головина. Полузащитник перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. За шесть лет россиянин провел за монегасков 203 матча, в которых забил 31 мяч и сделал 39 голевых передач.

В минувшем сезоне «Монако» выиграл серебряные медали чемпионата Франции. Головин провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. Россиянин был включен в сборную сезона по версии ведущего французского спортивного издания L'Equipe. Также болельщики «Монако» назвали Головина лучшим игроком сезона.

В активе Александра 48 матчей за сборную России, в которых он забил 6 мячей.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь