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20:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Младший брат Мбаппе покинул «ПСЖ» вслед за Килианом

Полузащитник юношеской команды «Пари Сен-Жермен» Этан Мбаппе объявил в соцсетях о своем уходе из парижского клуба.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

В конце июня у 17‑летнего полузащитника истекает контракт с «ПСЖ». Он попал в академию парижан в 2017 году, когда в клуб пришел его старший брат Килиан.

«Семь бесценных лет от беззаботного детства до первых шагов на профессиональном уровне. Я говорю “ПСЖ” спасибо за великих людей, которые встретились на пути, и за то, как заставил меня расти», — написал Этан Мбаппе.

Мбаппе-младший выступает на позиции центрального полузащитника. В минувшем сезоне он дебютировал за первую команду «ПСЖ» и провел за нее пять матчей, сыграв в общей сложности 89 минут. За юношескую команду Этан Мбаппе отыграл 56 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Этан Мбаппе продолжит карьеру в «Лилле» и подпишет с этим клубом первый профессиональный контракт.

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