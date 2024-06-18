Младший брат Мбаппе покинул «ПСЖ» вслед за Килианом

В конце июня у 17‑летнего полузащитника истекает контракт с «ПСЖ». Он попал в академию парижан в 2017 году, когда в клуб пришел его старший брат Килиан.

«Семь бесценных лет от беззаботного детства до первых шагов на профессиональном уровне. Я говорю “ПСЖ” спасибо за великих людей, которые встретились на пути, и за то, как заставил меня расти», — написал Этан Мбаппе.

Мбаппе-младший выступает на позиции центрального полузащитника. В минувшем сезоне он дебютировал за первую команду «ПСЖ» и провел за нее пять матчей, сыграв в общей сложности 89 минут. За юношескую команду Этан Мбаппе отыграл 56 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал девять результативных передач.