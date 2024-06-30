В МЛС нападающий перекинул вратаря ударом пяткой с лета: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d86c39850f741a29&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456241769&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 37-й минуте нападающий откликнулся на заброс вперед, но проиграл борьбу за мяч защитнику «Сент-Луиса» Джейку Нурински. Тот головой скинул мяч своему одноклубнику Томасу Тотланду, который не смог обработать мяч первым касанием, после чего он отскочил точно на пятку Уайту и, миновав вратаря, оказался в воротах.

Удивительный гол Уайта позволил его команде организовать камбэк со счета 0:2. После перерыва Уайт забил еще два мяча, а победу «Ванкуверу» принес точный удар Фафа Пико на 90-й минуте.