В МЛС нападающий перекинул вратаря ударом пяткой с лета: видео
Нападающий «Ванкувер Уайткэпс» Брайан Уайт отличился необычным голом в матче регулярного чемпионата МЛС против «Сент-Луиса» (4:3).
Нападающий «Ванкувер Уайткэпс» Брайан Уайт отличился необычным голом в матче регулярного чемпионата МЛС против «Сент-Луиса» (4:3).
На 37-й минуте нападающий откликнулся на заброс вперед, но проиграл борьбу за мяч защитнику «Сент-Луиса» Джейку Нурински. Тот головой скинул мяч своему одноклубнику Томасу Тотланду, который не смог обработать мяч первым касанием, после чего он отскочил точно на пятку Уайту и, миновав вратаря, оказался в воротах.
Удивительный гол Уайта позволил его команде организовать камбэк со счета 0:2. После перерыва Уайт забил еще два мяча, а победу «Ванкуверу» принес точный удар Фафа Пико на 90-й минуте.
В январе 2024 года Брайан Уайт дебютировал в составе сборной США, однако в состав национальной команды на Кубок Америки не попал. В этом сезоне 28-летний нападающий провел 18 матчей в МЛС и забил восемь мячей.