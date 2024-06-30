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17:58 (мск), источник: Sportmail.ru

В МЛС нападающий перекинул вратаря ударом пяткой с лета: видео

Нападающий «Ванкувер Уайткэпс» Брайан Уайт отличился необычным голом в матче регулярного чемпионата МЛС против «Сент-Луиса» (4:3).

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На 37-й минуте нападающий откликнулся на заброс вперед, но проиграл борьбу за мяч защитнику «Сент-Луиса» Джейку Нурински. Тот головой скинул мяч своему одноклубнику Томасу Тотланду, который не смог обработать мяч первым касанием, после чего он отскочил точно на пятку Уайту и, миновав вратаря, оказался в воротах.

Удивительный гол Уайта позволил его команде организовать камбэк со счета 0:2. После перерыва Уайт забил еще два мяча, а победу «Ванкуверу» принес точный удар Фафа Пико на 90-й минуте.

В январе 2024 года Брайан Уайт дебютировал в составе сборной США, однако в состав национальной команды на Кубок Америки не попал. В этом сезоне 28-летний нападающий провел 18 матчей в МЛС и забил восемь мячей.

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