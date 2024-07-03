Алекс Фергюсон высказался о перспективах Криштиану Роналду

«Я не могу себе представить, что он будет играть в 2026 году. В ближайшие годы футбол станет еще более быстрым и атлетичным. Кроме того, пространства для центральных нападающих будет становиться все меньше. В отличие от защитников, нападающим сложнее играть на самом высоком уровне, когда они становятся старше. Еще один или два титула мало что значат для него. Потому что у него была уникальная карьера», — приводит слова Фергюсона портал Goal.