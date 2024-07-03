Алекс Фергюсон высказался о перспективах Криштиану Роналду
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон считает, что Роналду, ранее выступавший под руководством шотландца, не примет участие в чемпионате мира 2026 года.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон считает, что Роналду, ранее выступавший под руководством шотландца, не примет участие в чемпионате мира 2026 года.
«Я не могу себе представить, что он будет играть в 2026 году. В ближайшие годы футбол станет еще более быстрым и атлетичным. Кроме того, пространства для центральных нападающих будет становиться все меньше. В отличие от защитников, нападающим сложнее играть на самом высоком уровне, когда они становятся старше. Еще один или два титула мало что значат для него. Потому что у него была уникальная карьера», — приводит слова Фергюсона портал Goal.
В феврале Криштиану Роналду исполнилось 39 лет. С 2023 года он выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Роналду играл в команде Алекса Фергюсона с 2003 по 2009 год. Вместе с «Манчестер Юнайтед» побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Англии и один раз — обладателем Кубка страны.
Криштиану Роналду провел 211 матчей за сборную Португалии, в которых забил 130 мячей. Оба показателя являются рекордными в истории футбола. Чемпионат мира пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля 2026 года. Это будет первое мировое первенство, в котором примут участие 48 сборных.