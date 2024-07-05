«Монако» представил новую домашнюю форму на сезон столетия клуба

В дизайн домашней формы монегасков добавлены отсылки к истории клуба, в частности, к сезонам, в которых монегаски побеждали в чемпионате. «Монако» восемь раз становился чемпионом Франции. Последний раз — в сезоне-2016/17, тогда за команду выступал юный Килиан Мбаппе.

Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. В минувшем сезоне «Монако» выиграл серебряные медали чемпионата Франции. Головин провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. Россиянин был включен в сборную сезона по версии ведущего французского спортивного издания L'Equipe. Также болельщики «Монако» назвали Головина лучшим игроком сезона.