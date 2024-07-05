«Аталанта» объявила о переходе Николо Дзаньоло
Принадлежащий «Галатасараю» футболист перешел в клуб из Бергамо на правах аренды.
Принадлежащий «Галатасараю» футболист перешел в клуб из Бергамо на правах аренды.
25-летний полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло перешел на правах аренды в «Аталанту». В договор аренды, подписанный до 30 июня 2025 года, включен пункт обязательного выкупа полузащитника при достижении определенных условий.
Турецкий клуб объявил, что за аренду Дзаньоло «Аталанта» заплатит 6,4 миллионов евро, а сумма выкупа составляет 15,5 миллионов евро. Также предусмотрен бонус, сумма которого может достигнуть 2 миллионов евро.
В сезоне-2023/24 Дзаньоло выступал на правах аренды за английскую «Астон Виллу», в составе которой провел 25 матчей и забил два мяча. Действующий контракт Дзаньоло с «Галатасараем» рассчитан до лета 2027 года.
В Италии Дзаньоло выступал за «Рому» и «Интер». В сезоне-2018/19 Дзаньоло был признан лучшим молодым игроком Серии A. На счету Николо 19 матчей за сборную Италии, в которых он забил два мяча. Из-за травмы стопы полузащитник не попал в состав национальной команды на Евро-2024.