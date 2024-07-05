«Аталанта» объявила о переходе Николо Дзаньоло

25-летний полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло перешел на правах аренды в «Аталанту». В договор аренды, подписанный до 30 июня 2025 года, включен пункт обязательного выкупа полузащитника при достижении определенных условий.

Турецкий клуб объявил, что за аренду Дзаньоло «Аталанта» заплатит 6,4 миллионов евро, а сумма выкупа составляет 15,5 миллионов евро. Также предусмотрен бонус, сумма которого может достигнуть 2 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Дзаньоло выступал на правах аренды за английскую «Астон Виллу», в составе которой провел 25 матчей и забил два мяча. Действующий контракт Дзаньоло с «Галатасараем» рассчитан до лета 2027 года.