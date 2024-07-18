«Матч ТВ» перехватил права на показ испанской Ла Лиги у Okko

Соглашение рассчитано на семь сезонов — до 2031 года. Права включают в себя трансляции матчей Ла Лиги и Сегунды, а также Кубка и Суперкубка Испании.

«Очень рады долгожданному возвращению Ла Лиги на “Матч ТВ”. Мы покажем все самое важное и интересное из мира испанского футбола, с чем и поздравляю всех любителей футбола», — сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Ранее права на показ Ла Лиги в России принадлежали стриминговому сервису Okko. Контракт был рассчитан до 2026 года. Вероятно, компания «Телеспорт», которая в 2020 году выиграла тендер на трансляцию матчей чемпионата Испании в России, тайно перепродала телеправа «Матч ТВ». В Okko до сегодняшнего дня не знали, что телеправа на Ла Лигу переходят к «Матч ТВ».

Ранее стало известно о том, что Okko приобрел права на эксклюзивный показ в России Лиги чемпионов УЕФА, которая прежде много лет транслировалась «Матч ТВ», а также всех остальных еврокубковых турниров.