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14:06 (мск), источник: Sportmail.ru

«Матч ТВ» перехватил права на показ испанской Ла Лиги у Okko

«Матч ТВ» объявил о покупке прав на показ чемпионата Испании по футболу.

Чемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Соглашение рассчитано на семь сезонов — до 2031 года. Права включают в себя трансляции матчей Ла Лиги и Сегунды, а также Кубка и Суперкубка Испании.

«Очень рады долгожданному возвращению Ла Лиги на “Матч ТВ”. Мы покажем все самое важное и интересное из мира испанского футбола, с чем и поздравляю всех любителей футбола», — сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Ранее права на показ Ла Лиги в России принадлежали стриминговому сервису Okko. Контракт был рассчитан до 2026 года. Вероятно, компания «Телеспорт», которая в 2020 году выиграла тендер на трансляцию матчей чемпионата Испании в России, тайно перепродала телеправа «Матч ТВ». В Okko до сегодняшнего дня не знали, что телеправа на Ла Лигу переходят к «Матч ТВ».

Ранее стало известно о том, что Okko приобрел права на эксклюзивный показ в России Лиги чемпионов УЕФА, которая прежде много лет транслировалась «Матч ТВ», а также всех остальных еврокубковых турниров.

Первый тур чемпионата Испании пройдет с 15-го по 19 августа. «Барселона» 17 августа на выезде сыграет с «Валенсией», а «Реал» 18 августа в гостях встретится с «Мальоркой».

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