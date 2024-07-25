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09:50 (мск), источник: Спорт Mail

«Аль-Иттихад» купил игрока сборной Франции за 60 млн евро

Полузащитник сборной Франции Мусса Диаби официально стал игроком саудовского «Аль-Иттихада».

Астон Вилла
ФранцияЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

25-летний француз подписал с клубом из Джидды пятилетний контракт, по которому он будет зарабатывать около 20 млн фунтов в год. «Астон Вилла» получит за переход игрока 60 млн евро. Диаби стал второй самой дорогой продажей в истории бирмингемского клуба после трансфера Джека Грилиша летом 2021 года в «Манчестер Сити» за 117,5 млн евро.

«Аль-Иттихад» объявил о трансфере Диаби коротким видео с летящим самолетом, окрашенным в цвета команды и портретом игрока.

Мусса Диаби перешел в «Астон Виллу» прошлым летом из леверкузенского «Байера» за 55 млн евро. За английский клуб француз провел 54 матча, в которых забил 10 голов и сделал девять результативных передач. Также в активе Диаби 11 матчей за сборную Франции, в которых он отметился одной голевой передачей.

В «Аль-Иттихаде» Диаби будет играть вместе со своими соотечественниками Каримом Бензема и Нголо Канте, а также бразильцем Фабиньо. Этим летом команду возглавил бывший тренер «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан.

В минувшем сезоне «Аль-Иттихад» показал свой худший результат с 2020 года, финишировав в чемпионате Саудовской Аравии на пятом месте.

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