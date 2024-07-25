«Челси» сыграл вничью с «Рексемом» в товарищеском матче

Матч между «Челси» и «Рексемом» прошел на стадионе «Ливайс Стэдиум» в Санта-Кларе и завершился вничью — 2:2. Этой игрой команды начали американское турне в рамках подготовки к новому сезону.

На 35-й минуте счет открыл французский легионер «Челси» Кристофер Нкунку. На 58-й минуте защитник «Рексема» Люк Болтон забил ответный мяч. Через 13 минут нападающий Джек Мариотт вывел «Рексем» вперед. «Челси» сравнял счет на 82-й минуте усилиями еще одного футболиста из Франции — Лесли Угочукву.

Матч стал первым для нового главного тренера «Челси» Энцо Марески. В минувшем сезоне командой руководил Маурисио Почеттино — «Челси» завершил сезон на шестом месте в турнирной таблице. Энцо Мареска смог за один сезон вернуть «Лестер» в Английскую Премьер-лигу.

«Результат всегда важен, но в данный момент самое главное — оценить игру, особенно по прошествии двух недель с момента нашего старта. Я был очень доволен как в первом тайме, так и во втором. Жаль, что мы пропустили два гола, но в целом, когда думаешь о таких игроках, как Фофана, который отыграл 45 минут после годичного перерыва, и о разных ситуациях, я доволен», — цитирует Мареску пресс-служба «синих».

Клуб из Уэльса «Рексем», которым владеют голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни, в минувшем сезоне вышел в Лигу 1 — третий по силе английский дивизион.