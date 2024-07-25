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18:28 (мск), источник: Спорт Mail

Экс-игрок «Зенита» Азмун продолжит карьеру в ОАЭ

Нападающий «Байера» и сборной Ирана Сердар Азмун продолжит карьеру в одном из клубов чемпионата ОАЭ, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Байер
РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Бывший игрок «Зенита», «Ростова» и «Рубина» согласился на переход в один из самых титулованных клубов ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли». По информации Романо, леверкузенский «Байер» получит за 29-летнего Азмуна €5 млн. Нападающий прибудет в Дубай в понедельник, 29 июля, для прохождения медицинского обследования.

Ранее стало известно, что главный тренер немецкого клуба Хаби Алонсо отстранил игрока из-за пропущенной тренировки. Сообщалось также, что Азмун находится в плохой физической форме.

В сезоне-2023/24 Азмун выступал на правах аренды в составе итальянской «Ромы», сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Римский клуб завершил сезон на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Байер» же, впервые в своей истории стал чемпионом Германии.

Сердар Азмун перешел в леверкузенский «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года. Его действующий контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

В составе «Зенита» Азмун завоевал три титула чемпиона страны, Кубок и два Суперкубка России. Форвард стал лучшим бомбардиром сезона-2019/20 и лучшим футболистом сезона-2020/21 по версии РФС.

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