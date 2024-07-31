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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:04 (мск), источник: Спорт Mail

«Барселона» обыграла «Ман Сити» в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в Орландо, завершилась победой испанского клуба в серии пенальти со счетом 1:4 (основное время — 2:2).

Барселона
Манчестер СитиЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

В составе «Барселоны» отличились Пау Дельгадо и Пабло Торре, у «Манчестер Сити» голы забили Нико О’Райли и Джек Грилиш. В послематчевой серии пенальти сильнее оказались игроки испанской команды — 4:1. По ходу встречи команда Хосепа Гвардиолы дважды отыгрывалась в счете.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «горожанами».

«Я очень счастлив, мы сделали большое дело. Мы играли против великой команды с фантастическими игроками. Очень доволен игроками. Самое главное для тренера, что мы защищались как команда, и атаковали как команда.

Фантастическая игра, особенно со стороны молодежи. Я горжусь ими. Сегодня у нас также был фантастический вратарь. На следующей неделе вся команда будет в сборе. Буду рад всех видеть», — цитирует Флика Mundo Deportivo.

Старт матча был отложен из-за грозы.


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