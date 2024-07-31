«Барселона» обыграла «Ман Сити» в товарищеском матче

«Я очень счастлив, мы сделали большое дело. Мы играли против великой команды с фантастическими игроками. Очень доволен игроками. Самое главное для тренера, что мы защищались как команда, и атаковали как команда.



Фантастическая игра, особенно со стороны молодежи. Я горжусь ими. Сегодня у нас также был фантастический вратарь. На следующей неделе вся команда будет в сборе. Буду рад всех видеть», — цитирует Флика Mundo Deportivo.