«Челси» купил вратаря молодежной сборной Дании за 24,5 млн евро

Контракт с 22-летним вратарем рассчитан на семь лет. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 24,5 млн евро.

Новичок присоединится к «Челси» во время предсезонного тура по США. Датчанин станет седьмым вратарем в заявке лондонского клуба.

Йоргенсен является воспитанником «Вильярреала». За первую команду датчанин дебютировал в январе 2023 года. С тех пор Йоргенсен провел за «Вильярреал» провел 44 матча, в которых пропустил 75 мячей.

Также на счету Йоргенсена 11 матчей за молодежную сборную Дании, в которых он пропустил 11 мячей.

«Челси» проведет еще три товарищеских матча в США — против «Америки» (1 августа), «Манчестер Сити» (4 августа) и мадридского «Реала» (7 августа). 11 августа лондонцы на «Стэмфорд Бридж» сыграют с «Интером».

Новый сезон «Челси» откроет 18 августа домашним матчем против «Манчестер Сити».