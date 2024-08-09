Арсен Захарян вернулся к тренировкам после операции

«Арсен уже восстанавливается на наших тренировках», — приводит слова представителя пресс-службы испанского клуба «РИА Новости Спорт».

Напомним, Захарян получил травму лодыжки на тренировке 17 июля. Несколько дней назад российскому футболисту сделали операцию в одной из клиник Барселоны.

«Время возвращения в строй Арсена после этой операции составит 2−3 месяца», — сообщили Sport24 в «Реал Сосьедад».

21-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. Полузащитник провел за испанскую команду 40 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Первый тур нового сезона чемпионата Испании пройдет с 15-го по 19 августа. «Барселона» 17 августа на выезде сыграет с «Валенсией», а мадридский «Реал» 18 августа в гостях встретится с «Мальоркой». Также 18 августа «Реал Сосьедад» на домашнем поле примет «Райо Вальекано».