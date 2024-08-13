Флик: Уверен, что в Валенсии «Барселона» проведет другую игру

«В первые минуты у нас было все хорошо и мы имели возможности забить первыми. Сегодня скорость и пас были не такими хорошими, как в предыдущих матчах, у нас не было той уверенности, которая была в другие дни, “Монако” прибавил, мы пытались изменить ситуацию во втором тайме, но индивидуальные ошибки не способствовали этому.



Я знаю, как команда способна играть, мы видели это в Америке, сегодня был не очень хороший матч с нашей стороны против хорошего соперника, но в Валенсии мы будем играть по-другому — уверен, что мы проведем другую игру.



Мы проанализируем этот матч, и уверен, в субботу мы будем действовать лучше», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.