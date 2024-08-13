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09:41 (мск), источник: Спорт Mail

Флик: Уверен, что в Валенсии «Барселона» проведет другую игру

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от «Монако» в Кубке Жоана Гампера (0:3).

Барселона
Источник: Сайт сборной Германии по футболу

«В первые минуты у нас было все хорошо и мы имели возможности забить первыми. Сегодня скорость и пас были не такими хорошими, как в предыдущих матчах, у нас не было той уверенности, которая была в другие дни, “Монако” прибавил, мы пытались изменить ситуацию во втором тайме, но индивидуальные ошибки не способствовали этому.

Я знаю, как команда способна играть, мы видели это в Америке, сегодня был не очень хороший матч с нашей стороны против хорошего соперника, но в Валенсии мы будем играть по-другому — уверен, что мы проведем другую игру.

Мы проанализируем этот матч, и уверен, в субботу мы будем действовать лучше», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

«Барселона» не смогла выиграть Кубок Жоана Гампера впервые с 2012 года. Также каталонский клуб впервые с 1981 года не забил ни одного гола в финале (с 1997 года проводят один матч), пропустив при этом три или более раза. Тогда каталонцев разгромил «Кельн» со счетом 4:0.

В первом туре нового сезона чемпионата Испании сине-гранатовые 17 августа сыграют на выезде против «Валенсии».


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