Флик: Уверен, что в Валенсии «Барселона» проведет другую игру
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от «Монако» в Кубке Жоана Гампера (0:3).
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от «Монако» в Кубке Жоана Гампера (0:3).
«В первые минуты у нас было все хорошо и мы имели возможности забить первыми. Сегодня скорость и пас были не такими хорошими, как в предыдущих матчах, у нас не было той уверенности, которая была в другие дни, “Монако” прибавил, мы пытались изменить ситуацию во втором тайме, но индивидуальные ошибки не способствовали этому.
Я знаю, как команда способна играть, мы видели это в Америке, сегодня был не очень хороший матч с нашей стороны против хорошего соперника, но в Валенсии мы будем играть по-другому — уверен, что мы проведем другую игру.
Мы проанализируем этот матч, и уверен, в субботу мы будем действовать лучше», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.
«Барселона» не смогла выиграть Кубок Жоана Гампера впервые с 2012 года. Также каталонский клуб впервые с 1981 года не забил ни одного гола в финале (с 1997 года проводят один матч), пропустив при этом три или более раза. Тогда каталонцев разгромил «Кельн» со счетом 4:0.
В первом туре нового сезона чемпионата Испании сине-гранатовые 17 августа сыграют на выезде против «Валенсии».