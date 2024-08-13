Месси позвонил Альваресу после его перехода в «Атлетико»

Месси позвонил Альваресу после официального объявления о переходе нападающего из «Манчестер Сити» в «Атлетико». 37-летний футболист поздравил Альвареса с новым этапом в карьере. Месси считает, что трансфер поможет 24-летнему аргентинцу прогрессировать и выйти на новый уровень.

Вчера, 12 августа, «Атлетико» официально объявил о трансфере Альвареса. Он успешно прошел медосмотр в Мадриде. Сообщалось, что «Атлетико» заплатит за переход аргентинца €75 млн в виде фиксированной суммы и еще €20 млн в качестве бонусов.

24-летний Альварес перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года из «Ривер Плейт» за €21,4 млн. В прошлом сезоне нападающий провел 54 матча во всех турнирах, где забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.

В 2022 году в Катаре Хулиан Альварес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а в 2021 и 2024 выиграл Кубка Америки. Всего за сборную Аргентины форвард провел 36 матчей, в которых забил девять мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Альвареса в €90 млн.