«Вест Хэм» объявил о трансфере защитника «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» уже подписал 18-летнего защитника «Лилля» Лени Йоро, которого называют одним из самых перспективных футболистов мира на данной позиции. Также в СМИ появлялась информация о переходе в команду Эрика Тен Хага сразу двух защитников мюнхенской «Баварии» — Маттейса де Лигта и Нуссаира Мазрауи. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, оба игрока, хорошие знакомые главному тренеру «МЮ» еще по «Аяксу», уже прошли медосмотр в Манчестер и в ближайшие дни подпишут контракт с «красными дьяволами».