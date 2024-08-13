«Вест Хэм» объявил о трансфере защитника «Манчестер Юнайтед»

Как сообщается на официальном сайте «Вест Хэма», 26-летний Аарон Ван-Биссака пополнил состав «молотобойцев». Портал Transfermarkt оценил сделку в 17,6 миллиона евро.
Воспитанник «Кристал Пэласа» выступал за «Манчестер Юнайтед» с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 защитник провел 30 матчей за команду во всех турнирах, в которых сделал 3 результативные передачи.
В межсезонье «Манчестер Юнайтед» покинул еще один защитник — француз Рафаэль Варан усилил состав новичка Серии А «Комо».
«МЮ» уже подписал 18-летнего защитника «Лилля» Лени Йоро, которого называют одним из самых перспективных футболистов мира на данной позиции. Также в СМИ появлялась информация о переходе в команду Эрика Тен Хага сразу двух защитников мюнхенской «Баварии» — Маттейса де Лигта и Нуссаира Мазрауи. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, оба игрока, хорошие знакомые главному тренеру «МЮ» еще по «Аяксу», уже прошли медосмотр в Манчестер и в ближайшие дни подпишут контракт с «красными дьяволами».
Аарон Ван-Биссака играл за молодежную сборную Англии, но за взрослую команду не провел ни одного матча. В прессе появлялась информация о возможном вызове защитника в сборную ДР Конго. Эта страна является исторической родиной родителей Аарона.