Эд Ширан стал миноритарным владельцем клуба АПЛ

33-летний певец приобрел 1,4% акций клуба, что позволит ему получить в долгосрочное использование ложу на стадионе клуба «Портман Роуд». При этом отмечается, что четырехкратный обладатель премии «Грэмми» не войдет в совет директоров.
«Я рад, что приобрел небольшой процент акций футбольного клуба моего родного города. Это мечта любого футбольного болельщика — быть владельцем клуба, за который он болеет, и я очень благодарен за эту возможность. Я живу в графстве Саффолк с трех лет. Хотя я путешествую по миру и иногда чувствую себя чужаком в больших городах, Саффолк и Ипсвич всегда давали мне чувствовать себя частью общины.
Это такая радость — быть фанатом “Ипсвича”. Бывают взлеты и падения, но футбол это о том, чтобы переживать взлеты и падения. Я не являюсь акционером с правом голоса или членом правления, я просто вкладываю деньги в клуб, который я люблю, а он отвечает мне взаимностью. Поэтому, пожалуйста, не обращайтесь ко мне с предложениями по подписанию контрактов или тактике игры. Я с нетерпением жду старта Премьер-лиги в эти выходные. Погнали», — сказал Ширан.
«Ипсвич» является единственным полностью профессиональным клубом в графстве Суффолк. Клуб становился чемпионом Англии (1962) и обладателем Кубка Англии (1978), а также выигрывал Кубок УЕФА (1981). В прошлом сезоне «Ипсвич» занял второе место в Чемпионшипе и впервые с сезона‑2001/02 вышел в АПЛ.
Новый сезон для «Ипсвича» стартует в субботу, 17 августа, домашним матчем против «Ливерпуля». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.