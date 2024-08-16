Эд Ширан стал миноритарным владельцем клуба АПЛ

«Я рад, что приобрел небольшой процент акций футбольного клуба моего родного города. Это мечта любого футбольного болельщика — быть владельцем клуба, за который он болеет, и я очень благодарен за эту возможность. Я живу в графстве Саффолк с трех лет. Хотя я путешествую по миру и иногда чувствую себя чужаком в больших городах, Саффолк и Ипсвич всегда давали мне чувствовать себя частью общины.



Это такая радость — быть фанатом “Ипсвича”. Бывают взлеты и падения, но футбол это о том, чтобы переживать взлеты и падения. Я не являюсь акционером с правом голоса или членом правления, я просто вкладываю деньги в клуб, который я люблю, а он отвечает мне взаимностью. Поэтому, пожалуйста, не обращайтесь ко мне с предложениями по подписанию контрактов или тактике игры. Я с нетерпением жду старта Премьер-лиги в эти выходные. Погнали», — сказал Ширан.